Regione Emilia-R. investe su pesca e acquacoltura

Un altro milione di euro per sostenere imprese, cooperative e consorzi in progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per investimenti nel settore della pesca e dell’acquacoltura: ittiturismo, pescaturismo, promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori, acquisto di attrezzature specifiche. I contributi verranno assegnati dalla Regione tr...