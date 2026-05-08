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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Regione Emilia-R. investe su pesca e acquacoltura

Sostegno a imprese, cooperative e consorzi in progetti di ripristino di biodiversità ed ecosistemi marini

Un altro milione di euro per sostenere imprese, cooperative e consorzi in progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per investimenti nel settore della pesca e dell’acquacoltura: ittiturismo, pescaturismo, promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori, acquisto di attrezzature specifiche. I contributi verranno assegnati dalla Regione tr...

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EFA News - European Food Agency
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