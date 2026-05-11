Kettmeir, nuovo capitolo della sua storia ultracentenaria

Kettmeir, storica cantina altoatesina fondata nel 1919 e pioniera della spumantistica locale, ha annunciato ufficialmente la riapertura della propria tenuta a seguito di un importante progetto di rinnovamento e ampliamento. I lavori hanno portato alla realizzazione di nuove aree specificamente studiate per l’affinamento dei preziosi spumanti Metodo Classico, accompagnate da un inedito percorso immersivo e...