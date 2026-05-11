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Kettmeir, nuovo capitolo della sua storia ultracentenaria
Riaperta la tenuta di Caldaro (BZ) dopo progetto di rinnovamento per il Metodo Classico in Alto Adige
Kettmeir, storica cantina altoatesina fondata nel 1919 e pioniera della spumantistica locale, ha annunciato ufficialmente la riapertura della propria tenuta a seguito di un importante progetto di rinnovamento e ampliamento. I lavori hanno portato alla realizzazione di nuove aree specificamente studiate per l’affinamento dei preziosi spumanti Metodo Classico, accompagnate da un inedito percorso immersivo e...
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EFA News - European Food Agency
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