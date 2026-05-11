Pallini: mixology d’autore con vista sulla Città Eterna

Pallini, la più antica e unica distilleria ancora attiva nella capitale sin dai primi del Novecento, si prepara ad animare la bella stagione con un calendario di appuntamenti aperti al pubblico. Prende infatti il via la collaborazione con il DoubleTree by Hilton Rome Monti - elegante hotel quattro stelle ospitato in un edificio completamente rinnovato, con 133 camere distribuite su sette piani affacciati su Piazza dell’Esquilino, 1 - che vede protagonista la terrazza panoramica Mùn, un esclusivo rooftop con vista suggestiva sulla Basilica di S. Maria Maggiore.

Al centro dell’iniziativa, un ciclo di quattro guest shift d’eccezione, aperte al pubblico in programma tra maggio e settembre: i guest bartender - tra i più autorevoli nomi della mixology contemporanea - realizzeranno drink esclusivi con le migliori etichette del portfolio Pallini.

Il primo appuntamento sarà venerdì 22 maggio, a partire dalle 18:00, in collaborazione con i bartender del The St. Regis Venice, gli ospiti potranno degustare cocktail a base del pluripremiato No.3 London Dry Gin. A corredo dell’evento, l’Head Bartender del Mùn, Marco Favorito, sarà a sua volta ospite del The St. Regis Venice per un’esclusiva guest shift.

Il calendario proseguirà giovedì 25 giugno insieme ai bartender del cocktail bar La Punta Expendio de Agave, con una proposta dedicata ad Agavesito e ad altri prodotti a base di agave, valorizzati in miscelazioni fresche e moderne.

Giovedì 16 luglio la scena sarà invece di Max La Rocca, esperto di mixology di fama internazionale, che guiderà una masterclass e una guest shift dedicate a Tequila Ghost - distillato deciso, in cui la tradizione dell’agave incontra una nota speziata di peperoncino.

Gran finale giovedì 24 settembre con due icone del portfolio Pallini: Pallini Limoncello – realizzato con limoni “Sfusato Igp” della Costiera Amalfitana secondo la storica ricetta di famiglia – e Ginarte Dry Gin, premium gin italiano dal profilo aromatico ricco e armonioso, caratterizzato da 13 botaniche autoctone. Per l’occasione, sarà proposta un’attività esperienziale legata al mondo dell’arte: un artista realizzerà dal vivo un dipinto ispirato alla vista dalla terrazza Mùn.

A completare l’esperienza, oltre al dj set presente in tutte le serate, gli ospiti potranno immergersi in una suggestiva atmosfera botanica, che invita alla scoperta degli ingredienti presenti nei cocktail, attraverso una disposizione studiata di piante selezionate: dalle piante di limone, in omaggio al Pallini Limoncello, a quelle di peperoncino del Tequila Ghost; dal ginepro dei diversi gin proposti alle arance spagnole per No.3 Gin, fino al pino mugo e alla lavanda che caratterizzano Ginarte. Un allestimento immersivo che consentirà agli ospiti di ritrovare davanti ai propri occhi gli elementi chiave di ciò che stanno degustando nel bicchiere, rafforzando il legame tra materia prima, prodotto ed esperienza sensoriale.

Accanto agli eventi, la collaborazione con il DoubleTree by Hilton Rome Monti prevede anche l’inserimento di una selezione di etichette Pallini all’interno della nuova signature drink list del Mùn – Spirits of Rome – in un racconto liquido che celebra la città attraverso aromi, ingredienti e suggestioni contemporanee.