Prosus cede un altro 5% di Delivery Hero

Non conosce sosta l'attività di Prosus, azienda tecnologica globale con sede ad Amsterdam, in Olanda, che ha ampliato il suo già ricco portafoglio di consegne di cibo al di fuori dell'Europa con l'acquiszione di Just Eat Takeaway.com. L'operazione da 4,1 miliardi di euro annunciata a febbraio 2025 (leggi notizia EFA News) ha ottenuto l'ok dall'antitrust Ue nell'agosto 2025 subordinatamente alla cessione di alcune quote di Delivery Hero in suo possesso (leggi notizia EFA News).

Ebbene, dopo avere ceduto a Uber il 4,5% di Delivery Hero lo scorso 17 aprile (leggi notizia EFA New) oggi Prosus annuncia di avere ceduto un altro 5% in Delivery Hero ad Aspex Management. L'operazione, sottolinea il comunicato della sopcietà, "rappresenta un premio di circa il 22% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) degli ultimi 30 giorni e dà attuazione agli impegni assunti da Prosus nei confronti della Commissione Europea Riepilogo dell'operazione Prosus N.V. (Prosus) ha concordato la vendita di 15.188.284 azioni ordinarie di Delivery Hero ad Aspex Management, pari a circa il 5% del capitale sociale di Delivery Hero".

Il prezzo di vendita, aggiunge la nota, è di 22 euro per azione, con un premio di circa il 10% rispetto al prezzo di chiusura e di circa il 22% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) delle azioni di Delivery Hero all'8 maggio 2026. Il ricavato lordo totale per Prosus derivante dalla vendita è di circa 335 milioni di euro.

"Nell'agosto 2025 - specifica il comunicato della società - la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Just Eat Takeaway.com da parte di Prosus, subordinatamente all'impegno di Prosus di ridurre significativamente la propria partecipazione in Delivery Hero. A seguito della cessione da parte di Prosus di una quota del 4,5% in Delivery Hero a Uber nell'aprile 2026, la transazione odierna rappresenta un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento di tali impegni".