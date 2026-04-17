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Prosus cede a Uber il 4,5% di Delivery Hero
Per soddisfare le condizioni Ue per l'acquisto del food delivery
Prosus comunica oggi di avere ceduto a Uber una quota del 4,5% di Delivery Hero. L'operazione, sottolinea la nota ufficiale, "rappresenta un premio di circa il 22% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) dell'ultimo mese e rappresenta un passo avanti rispetto agli impegni assunti da Prosus nei confronti della Commissione Europea".Più in dettaglio, Prosus ha concordato la vendita di...
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EFA News - European Food Agency
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