Prosus sale sulle ali di Just Eat

É uno dei nomi piú pronunciati da quasi un anno a questa parte, da quando cioé, ad agosto 2025 ha ottenuto l'ok (condizionato) dall'UE per I'acquisizione del noto food delivery Just Eat (leggi notizia EFA News) in un'operazione da 4,1 miliardi di euro conclusa a febbraio 2025 e destinata a cambiare il panorama del food delivery.(leggi notizia EFA News). Parliamo di Prosus, holding olandese che investe in...