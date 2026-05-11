Tuttofood 14. Clai in fiera con la filiera 100% italiana

A Milano dall’11 al 14 maggio torna Tuttofood, la fiera dedicata al sistema agroalimentare. Clai è pronta a partecipare con la sua proposta a questo importante appuntamento che farà convergere nei padiglioni della fiera milanese decine di migliaia di operatori di un mercato centrale per l’economia nazionale. Per la Cooperativa agroalimentare romagnola si tratta di un nuova occasione per far apprezzare la sua proposta di carni e salumi e presentare ufficialmente due novità: una riguarda proprio i prodotti, l’altra coinvolge il vertice della struttura manageriale.

Tuttofood sarà per Clai la prima occasione per presentare la linea completa delle Fragranze di Salame, i nuovi salami aromatizzati. Alle tre essenze già sul mercato da pochi mesi, Basilico, Profumi Mediterranei e Alchermes, si aggiungono infatti Fiori d’Arancio e Cardamomo.

"Non vediamo l’ora di poter presentare a Tuttofood le due essenze che completano le Fragranze di Salame", sottolinea Gianfranco Delfini, direttore Marketing Clai, "un linea di prodotto realmente nuova e distintiva. Gli ottimi riscontri raccolti finora hanno rafforzato ulteriormente l’impegno su questo progetto e fatto crescere l’attesa per l’arrivo delle nuove aromatizzazioni ai Fiori d’Arancio e Cardamomo".

Una novità che è il risultato dell’incontro tra il talento del team Clai e quello di Baldo Baldinini, un vero maestro delle essenze. Il lavoro congiunto ha reso possibile ottenere la sfumatura di qualità necessaria alla creazione di un bouquet di essenze naturali capaci di dar vita a nuove esperienze di gusto. Le aromatizzazioni che Clai presenta sul mercato sono infatti composte da blend di essenze naturali studiate per coinvolgere il consumatore dal punto di vista gustativo, olfattivo ed emotivo. Diversi i formati creati per inserirsi su più piattaforme di vendita: dalla salumeria gourmet, alle superfici moderne; dalle vaschette di varie grammature, ai piccoli formati da libero servizio.

Un progetto che ha origini profonde, come conferma lo stesso Delfini: "Il punto di partenza fondamentale è l’esperienza produttiva, il saper fare tramandato nel tempo, l’attenzione alla qualità delle materie prime e la filiera 100% italiana. Per quanto riguarda in particolare il progetto Fragranze di Salame, abbiamo potuto contare anche sul contributo prezioso di Baldinini: siamo riusciti ad applicare essenze molto complesse e pure, con un'impronta significativamente forte. Spesso abbiamo evidenziato come un settore fortemente radicato nella tradizione possa e debba rinnovarsi per rispondere alle esigenze dei consumatori e ai trend del momento: è proprio questo il caso. Abbiamo messo in campo un progetto che strizza l’occhio ai trend del momento e alla Generazione Z, rappresentando alla perfezione il concetto di innovazione nella tradizione".

Tuttofood sarà un’occasione speciale anche per sperimentare modalità di degustazione strutturate e articolate in grado di coinvolgere gli ospiti nelle diverse combinazioni di gusti e sapori delle aromatizzazioni.

E ad accompagnare le fasi delle degustazione, aggiungendo sorrisi e leggerezza, ci penseranno anche due brand ambassador potenti come lo chef Max Mariola e l’attore Paolo Cevoli, che riescono a raccontare la realtà di Clai e la distintività dei suoi prodotti in modo sempre originale e divertente, ma facendo cogliere a pieno l’impegno, la passione e l’attenzione che muovono tutti gli operatori al lavoro ogni giorno nella cooperativa romagnola.