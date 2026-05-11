Tuttofood /10. Cellie: "Parma e Milano piattaforme di politica industriale"

80 Paesi rappresentati e 5000 operatori, assieme a buyer, importatori e giornalisti internazionali sono "il risultato di un lavoro strutturato con Ice Agenzia", che ha fatto fruttare un raddoppio degli operatori internazionali rispetto allo scorso anno. A sottolinearlo è l'amministratore delegato di Fiere di Parma Antonio Cellie, in un post sul suo profilo LinkedIn, poco dopo l'inaugurazione di Tuttofood Milano 2026 (leggi notizia EFA News).

Non si tratta di un "afflusso generico" ma di "profili selezionati e qualificati, portati a Milano per incontrare i produttori italiani che hanno bisogno non solo di crescere, ma di diversificare i mercati in un momento in cui le rotte commerciali globali si stanno ridisegnando", prosegue Cellie. "È in questo contesto che le fiere smettono di essere sistemi locali e diventano piattaforme di politica industriale".

Richiamando le parole del presidente di Fiera Milano Carlo Bonomi, Cellie sottolinea che "la competizione non è più tra singole fiere, ma tra grandi ecosistemi" e che "l'accordo societario tra Fiere di Parma e Fiera Milano incarna proprio questa logica". In tal senso Parma (che ospiterà Cibus International Food Exhibition) e Milano "non sono due città che collaborano per convenienza: sono due sistemi con vocazione europea e moderne eccellenze imprenditoriali che hanno scelto di costruire insieme una piattaforma con ambizione continentale", rimarca ancora l'amministratore delegato di Fiere di Parma.

"La tesi in cui crediamo è quella che Francesco Lollobrigida ha enunciato con chiarezza: il sistema fieristico può vincere la sfida globale se costruirà sinergie reali per conquistare spazi su mercati che nessuna realtà può presidiare da sola. È questa la funzione di Tuttofood. Una piattaforma dove il sistema alimentare italiano ed europeo si struttura come modello di riferimento mondiale", conclude Cellie.