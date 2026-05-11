Expo FoodTech 2026: l’Italia è il partner ospite

Il 27 e il 28 maggio a Bilbao, in Spagna, si terrà la nuova edizione dell’Expo FoodTech 2026 che avrà l’Italia come Paese ospite e partner: Expo FoodTech afferma il suo ruolo di evento internazionale che anticipa i trend del futuro del cibo e permette di esplorare il settore agroalimentare italiano, tra la forza di un’industria consolidata e l’attività crescente nell’innovazione agroalimentare.

Ci saranno 250 espositori e più di 300 leader ed esperti del settore alimentare, delle start up e dell’amministrazione pubblica, per parlare di sostenibilità e automazione, ma anche di ingredienti nuovi e innovazioni che stanno ridefinendo la competitività del settore.

Secondo un resoconto di Eatable Adventures riguardo all’anno 2025, la filiera agroalimentare italiana rappresenta oltre il 15% del Pil nazionale e dà lavoro a oltre 3,6 milioni di persone, secondo i dati ISMEA inclusi nello studio. Inoltre, nel 2025, l’ecosistema agroalimentare italiano ha favorito un ammontare di 121,6 milioni di euro in investimenti, in aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Questa crescita evidenzia la direzione verso cui il settore sta andando, considerando che a livello globale gli investimenti sono diminuiti del 12%. A parlare di queste tematiche, tra cui anche le innovazioni adottate per far fronte alla competitività del settore, l’efficienza e la sostenibilità, ci saranno Laurette de Franco, Responsabile Open Innovation di Barilla; Alessandro Schena, Responsabile Open Innovation di Loacker; Graziano Stasi, Direttore Ingredienti e Retail di Molino Casillo; infine Jacopo Alberti, Esperto Innovazione di Amadori.

F4F - Expo Foodtech, organizzata da NEBEXT e AZTI, sarà tenuta in contemporanea a Pick&Pack for Food Industry, unico evento in Spagna dedicato al packaging e al servizio logistico per l’industria alimentare.