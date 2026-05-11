Deco Industrie: ricavi a 253 mln euro nel 2025

L’assemblea dei soci di Deco Industrie ha approvato il bilancio consolidato 2025, confermando la solidità e il percorso di crescita del gruppo cooperativo romagnolo attivo nei settori alimentare, detergenza casa, cura della persona e cosmetica.Nel corso della stessa assemblea si è rinnovato il Cda che ha confermato per il triennio 2026-2028 Antonio Campri come presidente e nominato Paolo Cristofori (gi...