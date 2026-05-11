Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Deco Industrie: ricavi a 253 mln euro nel 2025
Approvato il bilancio e confermato presidente Antonio Campri
L’assemblea dei soci di Deco Industrie ha approvato il bilancio consolidato 2025, confermando la solidità e il percorso di crescita del gruppo cooperativo romagnolo attivo nei settori alimentare, detergenza casa, cura della persona e cosmetica.Nel corso della stessa assemblea si è rinnovato il Cda che ha confermato per il triennio 2026-2028 Antonio Campri come presidente e nominato Paolo Cristofori (gi...
lml - 59914
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency