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CLARA MOSCHINI

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Deco Industrie: ricavi a 253 mln euro nel 2025

Approvato il bilancio e confermato presidente Antonio Campri

L’assemblea dei soci di Deco Industrie ha approvato il bilancio consolidato 2025, confermando la solidità e il percorso di crescita del gruppo cooperativo romagnolo attivo nei settori alimentare, detergenza casa, cura della persona e cosmetica.Nel corso della stessa assemblea si è rinnovato il Cda che ha confermato per il triennio 2026-2028 Antonio Campri come presidente e nominato Paolo Cristofori (gi...

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