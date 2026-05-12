La Doria, pù efficienza energetica

La Doria – gruppo specializzato nella fornitura di specialità italiane private label tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta – ha pubblicato il Bilancio di sostenibilità 2025. Il documento nasce per descrivere i risultati e le azioni portate avanti dal Gruppo, impegnato nel creare valore condiviso per tutti gli stakeholder grazie a strategie e pratiche di sostenibilità nell’ambito dei 17 Susta...