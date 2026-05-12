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La Doria, pù efficienza energetica
Bilancio sostenibilità 2025 certifica anche incremento del riciclo del packaging
La Doria – gruppo specializzato nella fornitura di specialità italiane private label tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta – ha pubblicato il Bilancio di sostenibilità 2025. Il documento nasce per descrivere i risultati e le azioni portate avanti dal Gruppo, impegnato nel creare valore condiviso per tutti gli stakeholder grazie a strategie e pratiche di sostenibilità nell’ambito dei 17 Susta...
lml - 59922
EFA News - European Food Agency
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