Pharmanutra accelera nel 1° trim

Il consiglio di amministrazione di Pharmanutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026. I ricavi netti consolidati al 31 marzo 2026 ammontano a Euro 32,7 milioni rispetto a Euro 26,4 milioni al 31 marzo 2025, con un incremento del...