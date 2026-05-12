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CLARA MOSCHINI

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Pharmanutra accelera nel 1° trim

La società pisana cresce in Italia e all'estero

Il consiglio di amministrazione di Pharmanutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026.  I ricavi netti consolidati al 31 marzo 2026 ammontano a Euro 32,7 milioni rispetto a Euro 26,4 milioni al 31 marzo 2025, con un incremento del...

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EFA News - European Food Agency
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