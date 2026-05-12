Orsero in chiave pop inventa le "Sciure esotiche"

Orsero, sinonimo di frutta e verdura di qualità, torna in comunicazione con “Sciure Esotiche”, la nuova campagna social first dedicata alla frutta esotica, firmata da [Alkemy]+.Partner strategico dal 2018 del brand, per il quale cura la comunicazione digitale e le campagne pubblicitarie, la divisione di Alkemy Group che unisce creatività, design, media e commerce ha ideato e realizzato il progetto con l...