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Una trimestrale... Monster
Il marchio beverage con ricavi oltre 2 miliardi di dollari (+27%)
Monster Beverage Corporation supera per la prima volta 2 miliardi di dollari di fatturato trimestrale registrando, nel primo trimestre 2026 un fatturato netto record di 2,35 miliardi di dollari, con un aumento del 26,9% rispetto a 1,85 miliardi di dollari dell'anno precedente. Escluse le fluttuazioni valutarie, il fatturato netto è aumentato del 22,1%.La crescita è stata trainata principalmente dal c...
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EFA News - European Food Agency
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