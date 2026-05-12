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Trentodoc aderisce alla Giornata della ristorazione
La cantina trentina d'alta quota partecipa alla celebrazione del 16 maggio con il suo Istituto nato nel 1984
Trentodoc, la cantina trentina nata da vigneti situati ad un’altitudine fra 200 e 800 metri sul livello del mare, aderisce alla Giornata della Ristorazione, promossa da FIPE-Confcommercio, un evento giunto alla sua IV edizione e diffuso su tutto il territorio nazionale in programma il 16 maggio. L’appuntamento coinvolgerà ristoratori e ristoratrici in Italia e all’estero per parlare di ospitalità, riconosc...
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EFA News - European Food Agency
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