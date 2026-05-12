Trentodoc aderisce alla Giornata della ristorazione

Trentodoc, la cantina trentina nata da vigneti situati ad un’altitudine fra 200 e 800 metri sul livello del mare, aderisce alla Giornata della Ristorazione, promossa da FIPE-Confcommercio, un evento giunto alla sua IV edizione e diffuso su tutto il territorio nazionale in programma il 16 maggio. L’appuntamento coinvolgerà ristoratori e ristoratrici in Italia e all’estero per parlare di ospitalità, riconosc...