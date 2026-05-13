Preatoni ha debuttato in borsa a Parigi

Ha debuttato ieri 11 maggio Preatoni Group al mercato Euronext Growth Paris a cui è stata ammessa con ticker ALPG. Pochi giorni fa, il gruppo aveva annunciato il trasferimento delle proprie azioni da Euronext Access+ al mercato parigino. Ieri, all’apertura delle contrattazioni, il titolo ha registrato un prezzo di 45 euro per azione, sulla base della chiusura dell’8 maggio su Euronext Access+ Pari...