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Preatoni ha debuttato in borsa a Parigi
Quotazione su Euronext Growth Paris per il gruppo hospitality: primo prezzo 45 euro per azione
Ha debuttato ieri 11 maggio Preatoni Group al mercato Euronext Growth Paris a cui è stata ammessa con ticker ALPG. Pochi giorni fa, il gruppo aveva annunciato il trasferimento delle proprie azioni da Euronext Access+ al mercato parigino. Ieri, all’apertura delle contrattazioni, il titolo ha registrato un prezzo di 45 euro per azione, sulla base della chiusura dell’8 maggio su Euronext Access+ Pari...
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EFA News - European Food Agency
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