It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

De' Longhi prosegue il buyback

Acquistate azioni proprie per 2,7 milioni di euro

De' Longhi S.p.a prosegue nel suo proigramma di buyback. In un comunicato ufficiale, la società dei piccoli elettrodomestici riporta che "con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026 (lo “Share Buy-Back”), De’ Longhi S.p.a. comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 4 maggio 2026 e l'8 maggio 2026, complessive n. 79.869 azioni proprie (corrispondenti alla d...

Fc - 59935

EFA News - European Food Agency
Similar