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De' Longhi prosegue il buyback
Acquistate azioni proprie per 2,7 milioni di euro
De' Longhi S.p.a prosegue nel suo proigramma di buyback. In un comunicato ufficiale, la società dei piccoli elettrodomestici riporta che "con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026 (lo “Share Buy-Back”), De’ Longhi S.p.a. comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 4 maggio 2026 e l'8 maggio 2026, complessive n. 79.869 azioni proprie (corrispondenti alla d...
Fc - 59935
EFA News - European Food Agency
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