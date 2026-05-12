Tuttofood: La Linea Verde porta in fiera il nuovo volto del fresco

Il banco frigo sta cambiando profondamente e La Linea Verde accelera su un modello che supera i confini tradizionali dell’ortofrutta. A TuttoFood 2026 il Gruppo presenta una visione più ampia del consumo fresco: non più soltanto vegetali pronti al consumo, ma un’offerta che integra ingredienti, proteine e gusti internazionali in soluzioni pratiche, complete e sempre più vicine ai nuovi stili di vita.

Un’evoluzione che nasce da un lavoro continuo lungo tutta la filiera agricola e produttiva, attraverso investimenti in ricerca, qualità delle materie prime e innovazione. Una strategia che oggi si traduce in nuove occasioni di consumo e in un portafoglio capace di intercettare un consumatore sempre più trasversale, alla ricerca di praticità ma anche di gusto, varietà ed esperienza.

“Oggi il consumatore non cerca semplicemente praticità: cerca prodotti che sappiano semplificare il quotidiano senza rinunciare a gusto, qualità e varietà. Per questo crediamo che il banco del fresco debba evolvere oltre i confini tradizionali dell’ortofrutta”, commenta Matteo Laconi, direttore Marketing de La Linea Verde.

Il banco frigo guarda sempre più ai consumi informali e alle occasioni on-the-go. Con il concept Street Food DimmidiSì, La Linea Verde porta a TuttoFood un’esperienza ispirata al mondo dei food truck e dello sharing food, trasferendo nel fresco pronto linguaggi e modalità di consumo sempre più contemporanei. La gamma comprende:Pan Pita Kit – con morbido pane pita da farcire con pollo arrosto, feta, insalata e maionese. Tigella Kit – reinterpretazione contemporanea di un prodotto iconico della tradizione italiana, con prosciutto crudo, scamorza affumicata, insalata e maionese.Wrap Kit – presentati per la prima volta nel 2024, hanno ottenuto fin da subito un importante riscontro di mercato, superando le 172.000 unità vendute nei primi cinque mesi di lancio. A TuttoFood vengono riproposti con una nuova veste grafica.Ogni kit contiene tutti gli ingredienti necessari per comporre il pasto in modo semplice e veloce: basi già pronte, insalata fresca, proteine e salse dedicate.Il progetto conferma come il banco frigo stia evolvendo verso soluzioni sempre più esperienziali, personalizzabili e vicine ai nuovi stili di consumo.

Accanto alle due principali innovazioni di categoria, La Linea Verde amplia ulteriormente il proprio portafoglio con nuove proposte pensate per intercettare bisogni di consumo sempre più diversificati. Nel segmento delle Insalatone Golose DimmidiSì presenta due nuove ricette premium: Bresaola e Grana Padano, con salsa lime e pepe rosa, e Mazzancolle e mandorle tostate, con salsa mayo agli agrumi.

“Per noi l’internazionalizzazione non significa semplicemente esportare di più, ma costruire una presenza industriale vicina ai mercati per comprenderli meglio e rispondere con maggiore rapidità. Le acquisizioni in Belgio e Francia, il nuovo stabilimento negli Stati Uniti e lo sviluppo in Canada vanno in questa direzione. Cresciamo mantenendo però una caratteristica che ci distingue da sempre: una filiera integrata che parte dall’agricoltura e arriva fino allo sviluppo delle categorie. È questa capacità di unire radici agricole, innovazione e visione internazionale che oggi rappresenta la nostra forza”, spiega Domenico Battagliola, amministratore delegato de La Linea Verde.

Per tutta la durata di Tuttofood, i prodotti saranno protagonisti attraverso un percorso di degustazione firmato dallo chef presente allo stand. I visitatori potranno assaggiare alcune delle principali novità: dallo street food alle insalatone, dai piatti freschi ai frullati, fino ai nuovi sapori internazionali.



