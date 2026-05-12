Tuttofood /2. "Il percorso di un'idea" per i 60 anni di Inalpi

Sessant’anni rappresentano una tappa significativa, soprattutto per un’azienda che ha saputo crescere adattandosi a un contesto in continua evoluzione e a un mercato agroalimentare sempre più complesso e articolato. Con questo spirito Inalpi ha scelto di celebrare il proprio 60° anniversario nella cornice di TuttoFood, appuntamento fieristico di riferimento a livello internazionale per il settore.

L’evento è stato l’occasione per la presentazione del libro “Il percorso di un’idea”, dedicato alla storia, ai valori e al cammino di sviluppo dell’azienda. Un racconto che, a sei decenni dalla fondazione, non si limita alla dimensione storica ma restituisce soprattutto una lettura dell’oggi e delle prospettive future, attraverso i temi della ricerca, della sperimentazione, della sostenibilità, dello sviluppo organizzativo, della filiera, della qualità e della sicurezza del prodotto.

“Nel libro - spiega Ambrogio Invernizzi presidente Inalpi Holding - la dimensione storica lascia progressivamente spazio a una visione che affonda le proprie radici nel nostro dna di innovazione e si sviluppa attraverso un percorso costruito su ricerca, scienza, brevetti e sul contributo di un comitato scientifico intercompany. L’obiettivo è quello di evolvere verso una piattaforma nutrizionale europea basata sulle proteine del latte".

"In questa direzione - aggiunge Invernizzi - si inseriscono la nascita di Inalpi Nutrition, di InLife Science, insieme alle collaborazioni con l’Ospedale Sant’Anna di Torino, il San Luigi Gonzaga di Orbassano, il Centro di Medicina dello Sport, il Politecnico e l’Università di Veterinaria di Torino: elementi che compongono un ecosistema fondato su ricerca, innovazione e conoscenza".

"Il nostro percorso - prosegue il manager - è orientato allo sviluppo di prodotti di alta qualità, pensati per il benessere e per una vita più sana e longeva. Il primo esempio concreto è il latte fermentato Lacto Pro, che presentiamo a TuttoFood e che porteremo anche ai prossimi appuntamenti internazionali come Rimini Wellness e Thaifex a Bangkok".

"Abbiamo una strategia di lungo termine, globale e integrata - specifica Invernizzi - in cui ogni iniziativa contribuisce a un progetto industriale unitario: partendo dalla nostra storia, stiamo evolvendo l’intera filiera, creando valore attraverso la scienza e l’innovazione e rafforzando il nostro percorso di internazionalizzazione”.

Il volume si apre con le parole di Egidio Invernizzi, fondatore di Inalpi e imprenditore lungimirante, che accoglieva così i visitatori dell’azienda: “Entrate pure, ma sappiate che qui non ci limitiamo a fare il formaggio. Ci mettiamo testa e scienza, il cuore di chi ama questa terra e quella voglia di fare bene che non ci fa dormire la notte. Qui dentro, il domani lo costruiamo ogni giorno”.

“È per me e per la mia famiglia - dice ancora Ambrogio Invernizzi - un grande privilegio raccogliere oggi un’eredità importante e accompagnarvi in questo racconto che il libro restituisce, come una visita ideale dentro Inalpi, a distanza di molti anni da quelle prime intuizioni di mio padre”.

“Abbiamo scelto di celebrare questo anniversario - commenta Invernizzi - con una pubblicazione perché sentivamo l’esigenza di restituire, in modo autentico, il senso di un percorso che non è soltanto passato, ma soprattutto presente vivo e prospettiva futura. Non volevamo un racconto celebrativo in senso tradizionale, ma uno strumento capace di raccontare chi siamo oggi e dove stiamo andando”.

Alla presentazione è intervenuto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida il quale ha dsichiarato: “il percorso che stiamo compiendo punta a rafforzare il valore delle nostre produzioni, non semplicemente ad aumentarne le quantità. In questa direzione vogliamo sostenere e promuovere quelle realtà industriali che riescono a coniugare crescita, innovazione ed equità, come ha saputo fare Inalpi nel corso della sua storia. Un modello capace di mettere insieme conferitori e produzione all’interno di una filiera moderna, competitiva e attenta alla giusta valorizzazione del lavoro. Un’azienda che guarda al futuro senza perdere il legame con la tradizione, coniugandola quotidianamente con l’innovazione. Il nostro impegno è continuare a sostenere il comparto agroalimentare e l’industria italiana: abbiamo già fatto molto e intendiamo proseguire con determinazione lungo questo percorso, che rappresenta una risorsa strategica per l’economia della nostra nazione”.

Presente all’evento anche Paolo Mascarino, presidente Federalimentare, che ha voluto sottolineare così il senso dell’incontro: “c'è un tratto distintivo dell'Italia che non si insegna e non si replica: è il saper fare dei suoi imprenditori alimentari. Nasce nei territori, cresce con l'esperienza, si tramanda nel tempo. È questo patrimonio, unico e vivo, a rappresentare uno dei nostri più solidi vantaggi competitivi. La storia dei 60 anni dell'impresa della famiglia Invernizzi lo racconta con forza: non solo un percorso imprenditoriale di successo, ma una visione capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici. Inalpi è così esempio concreto di come tradizione e futuro possano camminare insieme, offrendo alle nuove generazioni una direzione e, soprattutto, un'ispirazione”.