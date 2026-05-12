Cina: 47° congresso mondiale della vite e del vino

Dal 12 al 16 ottobre 2026, su invito del Governo della Repubblica Popolare Cinese, si terranno nella città di Yinchuan, nella regione del Ningxia (RPC), il 47° Congresso mondiale della vite e del vino e la 24ª Assemblea Generale dell’Organizzazione internazionale della Vite e del Vino (OIV). All’insegna del tema "Definire nuovi paradigmi per il settore vitivinicolo mondiale: trasformarsi per affron...