L'Ue ha siglato accordi di partneriato col Messico

Il Consiglio Ue ha adottato due decisioni che autorizzano la firma dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'UE e il Messico (l'accordo globale aggiornato) e dell'accordo interinale sugli scambi tra l'UE e il Messico.

Questi accordi, sottolinea il comunicato ufficiale die Bruxelles, "rappresentano un passo fondamentale nell'aggiornamento del partenariato dell'UE con il Messico, sostituiscono il quadro attualmente in vigore, istituito nel 2000, e rispecchiano l'evoluzione delle relazioni bilaterali, trasformatesi in un partenariato strategico globale. Insieme, mirano a rafforzare il dialogo politico, approfondire la cooperazione e promuovere scambi e investimenti sostenibili tra l'UE e il Messico". Ne beneficeranno in particolare oltre 45 000 imprese dell'UE che esportano in Messico, la maggior parte delle quali sono PMI.

I due accordi dovranno essere approvati dal Parlamento europeo prima di poter essere formalmente conclusi dal Consiglio. Affinché l'accordo globale aggiornato entri pienamente in vigore, sarà necessaria anche la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE.

Accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione

L'accordo globale aggiornato istituisce un quadro moderno, globale e giuridicamente vincolante per le relazioni UE-Messico, che comprende il dialogo politico, la cooperazione, gli scambi commerciali e gli investimenti. L'accordo rafforza il partenariato strategico tra le parti intensificando la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui sicurezza, giustizia, sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici, trasformazione digitale e diritti umani.

L'accordo ribadisce valori condivisi come la democrazia, lo Stato di diritto, il multilateralismo e la tutela dei diritti fondamentali quali elementi essenziali del partenariato. Prevede inoltre un dialogo regolare ad alto livello in materia di diritti umani, sicurezza e giustizia, oltre che misure per prevenire e combattere la corruzione.

L'accordo introduce strutture istituzionali aggiornate per monitorare la sua attuazione, tra cui un Consiglio congiunto e comitati specializzati, e prevede un maggiore dialogo con la società civile e il suo coinvolgimento nell'attuazione dell'accordo. Data la sua natura mista, l'accordo globale aggiornato necessiterà della ratifica di tutti gli Stati membri dell'UE, oltre che dell'UE e del Messico. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, alcune sue parti relative al dialogo politico e alla cooperazione possono essere applicate in via provvisoria.

Accordo interinale sugli scambi

L'accordo interinale sugli scambi riguarda gli aspetti del partenariato aggiornato relativi alla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti e fungerà da accordo a sé stante fino all'entrata in vigore dell'intero accordo globale aggiornato. Il suo obiettivo è quello di ottenere quanto prima i benefici economici degli impegni commerciali negoziati.

Beneficeranno dell'accordo interinale sugli scambi oltre 45 000 imprese dell'UE che esportano in Messico, la maggior parte delle quali sono PMI.

L'accordo istituisce un quadro moderno e completo per le relazioni commerciali UE-Messico e si basa sulle disposizioni in materia di commercio dell'accordo attualmente in vigore.

L'accordo interinale sugli scambi dovrebbe promuovere in modo significativo l'accesso al mercato eliminando la maggior parte dei dazi doganali rimanenti, migliorando l'accesso ai mercati degli appalti pubblici e aprendo servizi e opportunità di investimento. In particolare, eliminerà i dazi elevati sulle principali esportazioni dell'UE, specie sui prodotti agroalimentari, e migliorerà le condizioni per settori quali quelli dei macchinari, dei prodotti farmaceutici e dei mezzi di trasporto. Garantirà inoltre la protezione di centinaia di indicazioni geografiche europee, salvaguardando caratteristici prodotti alimentari e bevande regionali sul mercato messicano.

L'accordo rafforza la cooperazione sulle materie prime critiche e prevede norme avanzate in materia di dogane e agevolazione degli scambi, protezione della proprietà intellettuale, appalti pubblici, commercio digitale e concorrenza, oltre che disposizioni che garantiscono condizioni di parità tra le imprese dell'UE e quelle del Messico. Contiene, inoltre, un capitolo corposo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, con impegni vincolanti in materia di diritti dei lavoratori, tutela dell'ambiente e azione per il clima, oltre a meccanismi per la partecipazione della società civile.

L'accordo interinale rientra nella competenza esclusiva dell'UE e pertanto non richiede la ratifica da parte dei singoli Stati membri dell'UE. Cesserà di applicarsi una volta che l'accordo globale aggiornato sarà entrato in vigore.

Prossime tappe

A seguito delle decisioni adottate, l'UE e il Messico procederanno alla firma formale di entrambi gli accordi, prevista durante il vertice UE-Messico del 22 maggio 2026. Il Parlamento europeo sarà invitato a dare la sua approvazione, prima che gli accordi possano essere conclusi formalmente. L'accordo globale aggiornato entrerà pienamente in vigore una volta che tutti gli Stati membri dell'UE e il Messico avranno completato la ratifica. L'accordo interinale rimarrà in vigore fino a quando non sarà sostituito con l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato completo.

"Le decisioni adottate - spiega Michael Damianos, ministro dell'Energia, del commercio e dell'industria della Repubblica di Cipro - rappresentano una pietra miliare importante per l'UE e il suo partenariato di lunga data con il Messico. Portando avanti questi accordi, stiamo approfondendo la cooperazione con un partner fidato e compiendo progressi relativamente alla più ampia agenda dell'UE tesa a diversificare le sue relazioni commerciali globali".

"Gli accordi - aggiunge Damianos - creeranno nuove opportunità per le imprese e gli operatori economici europei, li aiuteranno ad accedere a un mercato dinamico e al tempo stesso proteggeranno i nostri standard elevati e tuteleranno i principali interessi dell'UE. In un periodo caratterizzato da crescenti incertezze e pressioni protezionistiche, gli accordi rafforzano anche il nostro impegno comune a favore dello sviluppo sostenibile e di un sistema commerciale aperto e basato su regole".





Il Messico, lo ricordiamo, è il secondo maggiore partner commerciale dell'UE in America latina, mentre l'UE è il terzo più grande partner commerciale del Messico. Gli scambi bilaterali sono già considerevoli: il loro valore ammonta a oltre 82 miliardi di euro in beni (2024) e a quasi 26 miliardi di euro in servizi (2023). Dal 2013 gli scambi di beni e servizi tra l'UE e il Messico sono cresciuti rispettivamente di oltre l'88% e del 158%.



