Conserve Italia - Verallia: oltre 30 anni di collaborazione

Una partnership di lungo corso che poggia su basi solide. Un modello virtuoso di collaborazione tra industria del vetro e filiera agroalimentare capace di coniugare innovazione, efficienza produttiva e sostenibilità. La sinergia tra Conserve Italia e Verallia Italia prosegue da oltre 30 anni nel segno di una visione condivisa e di obiettivi comuni. Un percorso che di recente ha vissuto un nuovo capitolo con il lancio della nuova linea di bevande gassate Derby Blue Frutta Frizzante, simbolo di un’evoluzione che coniuga innovazione di prodotto e valore del packaging, che verrà presentata per la prima volta al pubblico in occasione di Tuttofood (Milano, 11-14 maggio).

Protagonista è il caratteristico vetro blu cobalto, elemento iconico del marchio dell’unconventional fruit Derby Blue, che per la prima volta viene applicato al formato Tropical da 200 ml, tradizionalmente trasparente e pensato per questa tipologia di bevande alla frutta, dando vita a una proposta distintiva e altamente riconoscibile a scaffale. Alla base di questo grande risultato vi è una sinergia consolidata nel corso degli anni che garantisce continuità ed efficienza produttiva da un lato, elevati standard qualitativi dall’altro. Il vetro blu, infatti, non rappresenta un semplice elemento distintivo dal punto di vista identitario e visivo, ma anche una scelta a favore della sostenibilità ambientale e della qualità del prodotto.

Realizzato con elevate percentuali di materiale riciclato esterno (71% di rottame esterno*), il vetro blu contribuisce alla riduzione dell’impatto delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Inoltre, protegge dalla luce il contenuto all’interno delle bottiglie, preservando al meglio la qualità del prodotto e rafforzando il valore complessivo dell’offerta. Non è un caso che la collaborazione tra le due aziende si estenda trasversalmente al portafoglio dei marchi di Conserve Italia (Cirio, Yoga, Derby Blue, Valfrutta, Jolly Colombani), confermando il ruolo strategico del packaging in vetro come leva di innovazione, sostenibilità e posizionamento sul mercato. Un percorso condiviso che continua a evolvere, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più riconoscibili e responsabili.

“La sostenibilità rappresenta una leva strategica fondamentale per Conserve Italia e guida le nostre scelte industriali e di investimento", afferma Andrea Colombo, direttore commerciale Italia di Conserve Italia. "Con il piano di sviluppo che abbiamo avviato, entro fine 2027 puntiamo a tagliare il traguardo di 93.500 tonnellate di CO₂ risparmiate in 9 anni, che equivale all’assorbimento delle emissioni annue di una città di 17.000 abitanti. In questo percorso il packaging riveste un ruolo centrale e quindi anche il vetro in quanto materiale riciclabile. La collaborazione con Verallia Italia ci consente di sviluppare soluzioni sempre più evolute in questa direzione, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità che ci siamo prefissati per i prossimi anni”.

"Con Conserve Italia condividiamo da oltre trent’anni un percorso costruito su fiducia, visione e innovazione continua: un esempio concreto di come una partnership industriale possa evolvere nel tempo e generare valore duraturo. Insieme abbiamo trasformato il vetro blu cobalto di Derby Blue in un asset distintivo di brand, immediatamente riconoscibile dal consumatore e coerente con i valori di identità, protezione del prodotto e sostenibilità ambientale. Il vetro è un materiale premium per definizione: valorizza il prodotto nei diversi contesti di consumo, rafforza la percezione di qualità e diventa un vero strumento di comunicazione del brand, sia nel retail sia nel canale horeca. È quando entra a far parte di una strategia complessiva, e non viene considerato un semplice contenitore, che il vetro esprime appieno il suo potenziale. Continuiamo a lavorare al fianco di Conserve Italia per sviluppare soluzioni sempre più innovative e responsabili, capaci di creare valore lungo l’intera filiera", dichiara Farid Qoraich, direttore vendite area food & export di Verallia.