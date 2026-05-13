Enervit, l'estero meglio dell'Italia nel 1° trim

Il consiglio di amministrazione di Enervit S.p.a., società attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso alimenti e integratori, ha approvato i risultati consolidati relativi al primo trimestre chiuso al 31 marzo 2026 con ricavi pari a 22,2 milioni di euro in crescita del 2,4% rispetto all’analogo periodo del 2025. Tale crescita, spiega la società, è il...