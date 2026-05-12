Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Agriturismo: valore sfiora i 2 mld euro
Superati i 4,7 mln ospiti e i 17,2 mln pernottamenti. Il settore rappresenta 38% attività secondarie/Allegato
L'agriturismo si conferma il motore della multifunzionalità agricola italiana. Nel 2024 il comparto ha raggiunto un valore di 1,9 miliardi di euro, segnando una crescita del 3,3% rispetto al 2023 e di oltre il 140% rispetto al 2020. L'Italia consolida, inoltre, la propria leadership in Europa nelle attività secondarie agricole, concentrando da sola una quota che sfiora un quarto del totale a livello U...
lml - 59956
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency