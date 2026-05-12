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CLARA MOSCHINI

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Agriturismo: valore sfiora i 2 mld euro

Superati i 4,7 mln ospiti e i 17,2 mln pernottamenti. Il settore rappresenta 38% attività secondarie/Allegato

L'agriturismo si conferma il motore della multifunzionalità agricola italiana. Nel 2024 il comparto ha raggiunto un valore di 1,9 miliardi di euro, segnando una crescita del 3,3% rispetto al 2023 e di oltre il 140% rispetto al 2020. L'Italia consolida, inoltre, la propria leadership in Europa nelle attività secondarie agricole, concentrando da sola una quota che sfiora un quarto del totale a livello U...

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EFA News - European Food Agency
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