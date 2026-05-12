Grana Padano protagonista a Wine to Asia

Dal 14 al 16 maggio 2026, il Consorzio Tutela Grana Padano parteciperà a Wine to Asia – Shenzhen, la manifestazione di riferimento per il settore wine & spirits in Asia, nata dalla sinergia tra Veronafiere e Shenzhen Pacco Communication. L’evento si svolgerà a Shenzhen, hub strategico della Greater Bay Area, una delle aree economicamente più dinamiche della Cina e dell’intero continente asiatico.

La manifestazione ospiterà oltre 500 espositori provenienti da 30 Paesi, con una significativa presenza di produttori italiani pronti a presidiare un mercato ad alto potenziale. In questo contesto, Grana Padano sarà protagonista di un articolato programma di attività pensato per valorizzare l’eccezionale versatilità della Dop e rafforzarne il posizionamento presso operatori, buyer e professionisti del settore.

Presso lo spazio espositivo istituzionale del Consorzio (Hall 6, stand H6C22), i visitatori avranno l’occasione di sperimentare ricercati abbinamenti sensoriali, studiati per esaltare le diverse stagionature del Grana Padano e il dialogo con il mondo del vino e delle eccellenze gastronomiche. La conoscenza del prodotto sarà inoltre approfondita attraverso masterclass e sessioni dedicate, condotte dalle esperte di formaggi Vicky Zhu e Wenye Li.

“La presenza a Wine to Asia rappresenta un’importante opportunità per proseguire il percorso di promozione internazionale del Grana Padano in un’area strategica come quella asiatica”, dichiara Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano. “Attraverso iniziative mirate, incontri professionali e momenti di degustazione, intendiamo raccontare ai mercati della Greater Bay Area il valore distintivo di una Dop che da sempre unisce qualità, tradizione e straordinaria versatilità di consumo.”

La partecipazione a Wine to Asia 2026 conferma l’impegno del Consorzio nel promuovere il Grana Padano sui mercati esteri, consolidando la presenza della Dop più consumata al mondo all’interno di uno scenario internazionale in continua evoluzione.