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C'è anche un po' di Sicilia aTuttofood
44 aziende rappresentano l'isola (10 in più del 2025)
La Sicilia dell'agroalimentare sbarca alla manifestazione "Tutto Food" in corso alla Fiera di Rho-Milano fino al 14 maggio. Sono 44 le aziende che rappresenteranno l'iisola, dieci in più dello scorso anno. L'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino, ha inaugurato il padiglione promosso dalla Regione Siciliana."Portiamo a Milano - ha detto Sammartino - le eccellenze del made in Sicily e...
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EFA News - European Food Agency
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