Nasce Illva Disaronno Group

Illva Saronno Holding annuncia il proprio rebranding in Disaronno group, segnando un’evoluzione strategica volta a rafforzare il posizionamento globale e ad esprimere la mission in modo ancora più chiaro: Celebrate “Il Buon Vivere” Together. La nuova mission riflette l’identità del Gruppo e della cultura che da sempre lo contraddistinguono: una visione radicata nella tradizione e orientata alla convi...