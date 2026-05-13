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Nasce Illva Disaronno Group
Evoluzione della holding he valorizza le tre divisioni: Spirits, Wines e Ingredients
Illva Saronno Holding annuncia il proprio rebranding in Disaronno group, segnando un’evoluzione strategica volta a rafforzare il posizionamento globale e ad esprimere la mission in modo ancora più chiaro: Celebrate “Il Buon Vivere” Together. La nuova mission riflette l’identità del Gruppo e della cultura che da sempre lo contraddistinguono: una visione radicata nella tradizione e orientata alla convi...
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EFA News - European Food Agency
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