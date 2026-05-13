Grana Padano e Prosciutto Parma alla conquista di Chicago

Dal 16 al 19 maggio il Consorzio Tutela Grana Padano e il Consorzio del Prosciutto di Parma saranno presenti al National Restaurant Association Show in programma al McCormick Place di Chicago, uno degli appuntamenti di riferimento a livello mondiale per il settore della ristorazione e dell’ospitalità. L’edizione 2026 riunirà operatori, buyer, chef, distributori e professionisti del foodservice provenienti dagli Stati Uniti e da oltre 100 Paesi.

Il Nra Show si conferma uno dei principali punti di riferimento internazionali per l’innovazione nella ristorazione: la manifestazione riunisce oltre 2000 espositori e più di 900 categorie merceologiche, offrendo un ricco programma di incontri formativi guidati da operatori del settore, dimostrazioni dal vivo e approfondimenti su tecnologia, tendenze di consumo ed efficienza gestionale. Numerose anche le occasioni di incontro e confronto, pensate sia per i professionisti affermati sia per le nuove generazioni del comparto.

La partecipazione dei due Consorzi si inserisce nel programma triennale finanziato dall’Unione europea “Distinctly, Deliciously, European”, promosso negli Stati Uniti e in Canada per valorizzare autenticità, qualità, tradizione e versatilità di due eccellenze Dop simbolo del Made in Europe. Il progetto prevede attività rivolte a professionisti, retailer, chef e consumatori, tra cui degustazioni, eventi, iniziative nei punti vendita, collaborazioni con la ristorazione e presenza alle principali fiere di settore.

A Chicago, il Grana Padano Dop e il Prosciutto di Parma Dop accoglieranno i visitatori allo stand 11139 presso il Lakeside Pavilion, con degustazioni e momenti di incontro pensati per mettere in evidenza il valore distintivo dei due prodotti e il loro impiego nella ristorazione contemporanea. La presenza al Nra Show rappresenta inoltre una tappa particolarmente significativa perché chiude il ciclo fieristico internazionale del programma promozionale, consolidando il dialogo con il canale foodservice nordamericano.

“La partecipazione al Nra Show di Chicago si inserisce nel percorso di sviluppo che il nostro Consorzio sta portando avanti negli Stati Uniti, con l’obiettivo di valorizzare il Prosciutto di Parma Dop nel canale della ristorazione”, commenta Stefano Fanti, direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma. “Consolidare la nostra presenza in questo ambito è particolarmente rilevante, soprattutto nella fase attuale, in cui il mercato statunitense deve far fronte alle inevitabili conseguenze derivanti dall’introduzione dei dazi. In questo contesto, accanto alla presenza nelle principali manifestazioni di settore, intendiamo proseguire e rafforzare le collaborazioni con importanti realtà della ristorazione, come fatto negli ultimi anni”.

“La presenza al Nra Show di Chicago rappresenta per Grana Padano Dop un momento strategico di incontro con uno dei canali più importanti per la crescita internazionale: la ristorazione”, commenta Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano. “Gli Stati Uniti restano un mercato fondamentale, anche in una fase resa più complessa dalle tensioni commerciali. Per questo vogliamo continuare a investire nel dialogo con chef, buyer e operatori del foodservice, promuovendo i valori di qualità, sicurezza e tradizione che contraddistinguono la Dop più consumata al mondo e rafforzando nuove opportunità per tutta la filiera”.