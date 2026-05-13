Coppa di Parma: fatturato al consumo sale a 78 mln euro

Un vero e proprio boom del preaffettato cresciuto del 26% e spinto soprattutto dall’estero, che ha superato il 30% delle vendite per oltre 700mila chili esportati. Sono alcuni dei numeri principali del Consorzio della Coppa di Parma Igp, l’ente di tutela che racchiude 21 aziende associate per un comparto da oltre 500 occupati tra addetti diretti e lavoratori legati all’indotto, che ha chiuso il 20...