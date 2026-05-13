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Tuttofood/2. Mangia & chiudi: Raspini celebra 80 anni
Presentata in fiera la nuova linea: sugli scaffali da questo mese, propone alcuni dei salumi di punta del marchio
Ottant'anni sono un traguardo importante, soprattutto per un’azienda che ogni giorno si confronta con un mercato in continua evoluzione e con esigenze dei consumatori sempre più specifiche. Ecco perché Raspini ha scelto di festeggiare il suo 80º compleanno nella cornice di Tuttofood, la principale fiera internazionale B2B del settore agroalimentare in Italia, in corso di svolgimento a Fiera Milano Rho f...
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EFA News - European Food Agency
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