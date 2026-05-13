Tuttofood/2. Mangia & chiudi: Raspini celebra 80 anni

Ottant'anni sono un traguardo importante, soprattutto per un’azienda che ogni giorno si confronta con un mercato in continua evoluzione e con esigenze dei consumatori sempre più specifiche. Ecco perché Raspini ha scelto di festeggiare il suo 80º compleanno nella cornice di Tuttofood, la principale fiera internazionale B2B del settore agroalimentare in Italia, in corso di svolgimento a Fiera Milano Rho f...