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Quanto è intelligente l'ortofrutta!
Diagram promuove un modello di intelligenza agronomica integrata
Il settore ortofrutticolo italiano attraversa oggi una fase di profonda trasformazione, stretto tra la morsa di margini di profitto sempre più compressi (aumento dei costi di produzione per crisi geopolitiche e guerre) e una volatilità climatica che rende ogni stagione una scommessa incerta. Per rispondere a queste sfide, Diagram, leader nella digitalizzazione dell’agrifood, promuove un approccio che...
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EFA News - European Food Agency
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