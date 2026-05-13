Caffè sostenibile: Regione Fvg sostiene progetto in Tanzania

"Questo progetto di cooperazione internazionale rappresenta un'importante opportunità di crescita condivisa tra il Friuli Venezia Giulia e la Tanzania, mettendo al centro i piccoli produttori di caffè, le cooperative agricole e le comunità locali. L'obiettivo è supportare concretamente la filiera attraverso il trasferimento di competenze agronomiche, la formazione professionale e l'innovazione, cos...