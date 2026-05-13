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Caffè sostenibile: Regione Fvg sostiene progetto in Tanzania
Per integrazione dei piccoli produttori all'interno di una filiera strutturata
"Questo progetto di cooperazione internazionale rappresenta un'importante opportunità di crescita condivisa tra il Friuli Venezia Giulia e la Tanzania, mettendo al centro i piccoli produttori di caffè, le cooperative agricole e le comunità locali. L'obiettivo è supportare concretamente la filiera attraverso il trasferimento di competenze agronomiche, la formazione professionale e l'innovazione, cos...
lml - 60011
EFA News - European Food Agency
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