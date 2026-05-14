Centrale del latte Italia, 1° incerto

Il consiglio di amministrazione di Centrale del Latte d’Italia S.p.a. terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha approvato i risultati al 31 marzo 2026. La società ha registrato un fatturato pari a 77,1 milioni di Euro nel primo trimestre 2026, contro 78,1 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio 2025, in l...