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Alfonsino, l'incremento degli ordini traina 1° trim
Per la pmi di food delivery partenopea ricavi in rialzo del 9%
Il consiglio di amministrazione di Alfonsino Spa, pmi innovativa specializzata nel servizio di food Order & Delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Domenico Pascarella, ha analizzato i dati relativi al primo trimestre 2026. In particolare, al 31 marzo 2026, la società comunica di aver registrato ricavi pari a circa € 0,8 milioni, in crescita de...
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EFA News - European Food Agency
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