Consorzio Valpolicella: utile a 296mila euro

"In questi anni il mercato è cambiato rapidamente, imponendo a tutti noi capacità di adattamento, visione e senso di responsabilità", ha dichiarato il presidente uscente del Consorzio Christian Marchesini. "Di fronte a questo scenario, il Consorzio non è rimasto fermo: abbiamo reagito intensificando l’attività di promozione in Italia e all’estero, con l’obiettivo di sostenere concretamente le nostre...