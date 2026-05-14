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CLARA MOSCHINI

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Consorzio Valpolicella: utile a 296mila euro

Assemblea soci nomina nuovo Cda, attesa per il nuovo presidente

"In questi anni il mercato è cambiato rapidamente, imponendo a tutti noi capacità di adattamento, visione e senso di responsabilità", ha dichiarato il presidente uscente del Consorzio Christian Marchesini. "Di fronte a questo scenario, il Consorzio non è rimasto fermo: abbiamo reagito intensificando l’attività di promozione in Italia e all’estero, con l’obiettivo di sostenere concretamente le nostre...

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