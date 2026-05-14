Aceto Balsamico di Modena IGP protagonista a TuttoFood

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP ha presentato a TuttoFood 2026 uno dei simboli del Made in Italy a livello internazionale. L’Aceto Balsamico di Modena IGP è un prodotto fortemente orientato all’esportazione, ha raggiunto 130 Paesi nel mondo e oltre il 92% della produzione viene esportato verso i mercati internazionali: si tratta del prodotto a Indicazione Geografica con la maggior quota di esportazione tra la gamma di prodotti italiani DOP e IGP. Inoltre, il Consorzio, a parte consolidare la propria posizione nei mercati in cui il prodotto è già presente e vastamente conosciuto come quello USA, sta cercando anche di affermare il prodotto in mercati nuovi come quello asiatico, in Paesi come la Corea del Sud e la Cina.

Durante TuttoFood 2026, lo stand del Consorzio ha ospitato degustazioni guidate, incontri dedicati alla qualità produttiva, focus sulla riconoscibilità del prodotto autentico e momenti di approfondimento sulle nuove tendenze di consumo, dalla mixology agli abbinamenti con altri prodotti DOP e IGP italiani, fino all’incontro con il mondo della pasticceria.

In particolare è stato affrontato il tema della tutela del prodotto autentico attraverso attività che hanno coinvolto i visitatori nel riconoscimento delle bottiglie originali di Aceto Balsamico di Modena IGP rispetto a prodotti generici o imitativi presenti sui mercati internazionali. Infatti l’Aceto Balsamico di Modena IGP è uno dei casi rappresentativi della battaglia sulla tutela del Made in Italy agroalimentare, anche per l’utilizzo del termine “balsamico” sui mercati esteri.

Cesare Mazzetti, il Presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico, afferma che: “Manifestazioni come TuttoFood confermano quanto oggi il valore dell’Aceto Balsamico di Modena IGP vada ben oltre il prodotto in sé. Parliamo di una filiera che rappresenta qualità, identità territoriale, export e cultura produttiva italiana. Allo stesso tempo cresce l’attenzione verso il tema della tutela internazionale delle Indicazioni Geografiche e della difesa del Made in Italy nei mercati globali”.



“La competitività delle nostre imprese passa sempre di più dalla capacità di proteggere il valore delle Indicazioni Geografiche – prosegue Mazzetti –. Difendere prodotti come l’Aceto Balsamico di Modena IGP significa tutelare non soltanto un marchio, ma intere filiere produttive, occupazione, territori e reputazione internazionale del Made in Italy”.

