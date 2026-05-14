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Cereali: qualità in crescita ma criticità su superfici e costi
Contratti di filiera e innovazione: le proposte di Cai per tutelare il reddito degli agricoltori
La campagna cerealicola 2025/2026 si avvia alla conclusione e sul campo è già possibile vedere quello che si preannuncia come il frutto del lavoro di questi mesi con segnali complessivamente positivi sul fronte della quantità delle produzioni per ettaro pur se in presenza di un calo delle superfici. Per quanto riguarda la qualità, ad oggi si presenta mediamente molto buona. La tappa bolognese de Le...
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EFA News - European Food Agency
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