Cereali/2. Forte impatto inflazione fertilizzanti

È di questi giorni l’analisi di Areté sul rapporto tra prezzi dell’urea e prezzi dei principali cereali sul mercato italiano. L’indicatore restituisce in modo diretto gli andamenti relativi tra i prezzi dell’unità di fertilizzante e di prodotto negli ultimi anni. Il grafico evidenzia efficacemente come questo rapporto non solo abbia appena toccato il picco massimo, per tutti e tre i cereali analizzati, dalla fine del 2020 ad oggi, ma sia più che raddoppiato (+206%) nel caso del duro (passando da 1.07 del gennaio 2021 a 3.27 dell’aprile 2026), e aumentato di circa una volta e mezza per mais e tenero (+142% e + 164% rispettivamente).

Emerge anche come tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, quando pure lo stesso indicatore era salito a un picco storico, i valori in riferimento a tutte e tre le commodity fossero al di sotto di quelli attuali, e comunque fossero stati ricacciati velocemente in basso dall’aumento dei prezzi dei cereali registrato nello stesso periodo, quando il duro – inizio 2022 - toccava oltre 550 euro/ton, il tenero era ben oltre i 400, il mais superava abbondantemente i 350. Oggi i prezzi oscillano intorno a 280 euro/ton per il duro, e intorno ai 240 euro/ton per tenero e mais, citando le ultime quotazioni disponibili.

Pur trattandosi di un indice esemplificativo, l’andamento di questi rapporti rende chiaro come l’impennata del costo dei fertilizzanti stia agendo sulla marginalità attesa per queste colture, e i relativi impatti potenziali sono più che evidenti. Lo shift di semine in corso dal mais verso la soia, meno bisognosa di fertilizzanti, è il primo degli effetti rilevati. In generale, se la situazione non dovesse normalizzarsi, è verosimile attendersi anche un effetto riduzione delle semine nelle aree più marginali, una naturale riduzione dei livelli di fertilizzazione in quelle che resisteranno, con conseguenti impatti sulle prossime produzioni e, in ultimo, sui mercati