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Hospitality, Sace supporta l'emiratina Arada
Opportunità di export per le filiere italiane di arredo e design
Sace, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha garantito un finanziamento da 100 milioni di dollari in favore di Arada, primario operatore emiratino attivo anche nei settori hospitality, retail, wellness e industria. Il finanziamento è destinato allo sviluppo di grandi progetti immobiliari e urbani integrati. Il finanziamento, erogato da First Abu D...
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EFA News - European Food Agency
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