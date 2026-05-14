Hospitality, Sace supporta l'emiratina Arada

Sace, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha garantito un finanziamento da 100 milioni di dollari in favore di Arada, primario operatore emiratino attivo anche nei settori hospitality, retail, wellness e industria. Il finanziamento è destinato allo sviluppo di grandi progetti immobiliari e urbani integrati. Il finanziamento, erogato da First Abu D...