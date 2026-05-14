Federalimentare: Marcello De Nigris nuovo presidente dei Giovani Imprenditori

Il Consiglio Nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori ha eletto all’unanimità Marcello De Nigris come nuovo presidente per il mandato 2026-2030. L’elezione segna il passaggio di testimone con il presidente uscente Guglielmo Auricchio, al termine di un ciclo caratterizzato da una significativa crescita della base associativa e della coesione interna.

Marcello De Nigris rappresenta la quarta generazione della famiglia alla guida del Gruppo De Nigris 1889, realtà mondiale nel settore dell’Aceto Balsamico di Modena Igp e condimenti, riconosciuta come Marchio Storico di Interesse Nazionale. Con un percorso formativo d'eccellenza perfezionato presso la Hult International Business School Londra, De Nigris ricopre il ruolo di Key Account Manager, contribuendo in prima linea alla diffusione del brand in oltre 95 mercati esteri attraverso i quattro stabilimenti del gruppo, cuore produttivo e simbolo dell’eccellenza manifatturiera Italiana.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la chiara missione di rafforzare il ruolo dei giovani imprenditori come motore di innovazione per l'industria alimentare italiana”, ha dichiarato il neo-presidente De Nigris. “Il nostro comparto deve oggi navigare scenari internazionali complessi, segnati da turbolenze geopolitiche e nuove sfide commerciali. Per il quadriennio 2026-2030, la nostra strategia unirà la tutela delle tradizioni del Made in Italy a una decisa trasformazione digitale, consapevoli che l’innovazione è una tradizione che si rinnova. Vogliamo che Federalimentare Giovani sia il laboratorio dove si progetta l'alimentare del futuro: tecnologicamente avanzato, sostenibile e capace di comunicare il proprio valore in modo univoco sui mercati”.

De Nigris punterà durante il suo mandato su una maggiore integrazione con le altre eccellenze del Sistema-Paese, ricalcando i modelli di collaborazione già avviati con le filiere del legno-arredo e della moda, per fare del Food Made in Italy il perno di un'offerta nazionale sempre più competitiva e riconosciuta. Riconosce nelle family company impegnate nel ricambio generazionale il testimone del saper fare all’Italiana, vera eredità delle nostre imprese.

Il presidente uscente Guglielmo Gennaro Auricchio, ha espresso grande soddisfazione per la nomina del suo successore: “Marcello è la figura ideale per dare continuità ai progetti avviati in questi anni. Ho avuto modo di apprezzarne non solo la profonda competenza tecnica e la visione internazionale, ma anche la straordinaria capacità di fare squadra e il profondo attaccamento ai valori della nostra Federazione. La sua nomina è il coronamento di un impegno costante e sono certo che, sotto la sua guida, il Gruppo saprà consolidare il ruolo di interlocutore autorevole e propositivo. A Marcello va tutto il mio sostegno e l'augurio di un quadriennio ricco di successi: lascio un Gruppo unito, motivato e in ottime mani”.

Nelle prossime settimane, il presidente De Nigris provvederà alla nomina dei vicepresidenti e alla definizione della squadra di Presidenza che lo affiancherà per i prossimi quattro anni.