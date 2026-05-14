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Planet Farms: a ciascuno il suo mix estivo
La società hi-tech nel vertical farming traccia 6 profili a cui destinare le insalate
C’è chi sogna giornate lente vista mare, chi parte con uno zaino in spalla verso mete lontane e chi trasforma ogni vacanza in un susseguirsi di aperitivi, musica e nuove scoperte. Perché ogni estate ha il suo stile. E secondo Planet Farms, società di tecnologia leader mondiale nel settore del vertical farming, anche il suo mix perfetto. Con la linea Frescaah, coltivata in agricoltura verticale senza...
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EFA News - European Food Agency
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