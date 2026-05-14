Fumagalli: valori etici e impegni di filiera

La Fumagalli Industria Alimentari ha presentato a TuttoFood 2026 il concept narrativo “La Bontà viene prima” per raccontare la posizione presa per un prodotto finale di alta qualità, ottenuto da un impegno costante lungo tutta la filiera, a partire dal benessere animale, dall’allevamento responsabile e dal controllo diretto di ogni fase produttiva.

Fumagalli avvia una nuova fase di sviluppo del posizionamento del suo brand, pensata per consolidare la coerenza tra valori, filiera produttiva e offerta di alta gamma nel settore salumiero, ed espressa attraverso un modello di Fumagalli Family Farm contemporanea.

In occasione della fiera, è stata presentata la nuova linea di salumi premium Buoni di Filiera, sviluppata in collaborazione con Compassion in World Farming (CIWF), una delle principali organizzazioni internazionali impegnate nel benessere animale negli allevamenti: il progetto si differenzia per essere l’unico nel panorama italiano in quanto Buoni di Filiera è la prima e unica gamma sul mercato italiano a esibire direttamente on pack il logo del Premio Good Pig di CIWF, riconoscimento assegnato all’azienda per l’adozione di standard avanzati di animal welfare.

I salumi Buoni di Filiera provengono da una filiera 100% italiana, controllata completamente dall’azienda, dalla genetica dell’allevamento, dalla trasformazione alla stagionatura. Inoltre, gli elevati standard di benessere animale (parto libero, assenza del taglio della coda e dei denti, crescita su paglia, arricchimenti ambientali e uso responsabile degli antibiotici) permettono di ottenere prodotti di alta qualità, riconoscibili a scaffale e solidi per la GDO.

La nuova gamma presentata a TuttoFood include prosciutto crudo stagionato 18 mesi e cotto alta qualità, salame campagnolo e Milano, coppa stagionata, pancetta affumicata e dolce a cubetti e pancetta stagionata, mortadella Bologna IGP, oltre a guanciale stick e altre referenze disponibili in vaschette.

Pietro Pizzagalli, Direttore Generale di Fumagalli Industria Alimentari afferma che: “La partecipazione a TuttoFood 2026 rappresenta per noi un momento chiave per raccontare un percorso che parte da lontano e che oggi trova una sintesi chiara e coerente. Il nostro è un riposizionamento basato sui fatti: sulla filiera di proprietà, sul controllo diretto e su un’idea di qualità che nasce prima di tutto dal benessere animale. La linea Buoni di Filiera è l’espressione più concreta di questa visione e del valore che vogliamo portare al mercato”.