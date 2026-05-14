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Wine to Asia: taglio del nastro per la 4° edizione
Bricolo (Veronafiere): "Manifestazione punto di riferimento per il Made in Italy vitivinicolo nell'area"
Si è aperta oggi e si chiuderà sabato 16 maggio la 4° edizione di Wine to Asia. Promossa da da Veronafiere Asia Ltd, la manifestazione si tiene al Futian center di Shenzhen e quest'anno vede la partecipazione di oltre 400 gli espositori presenti, da più di 20 Paesi. La delegazione italiana è composta da 50 aziende provenienti di Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia, promossa in collaborazione con Ita-...
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EFA News - European Food Agency
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