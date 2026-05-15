Vino, Italia primo esportatore in Ucraina

Anche nei primi 4 mesi del 2026 l'Italia consolida la sua posizione di leader nel mercato vinicolo ucraino. Lo attestano i dati dell'export che vedono un aumento delle esportazioni verso l'Ucraina del 7,8% su base annua, a 21,98 milioni di euro. Una cifra che consente al nostro Paese di rappresentare il 43,97% delle importazioni totali di vino in Ucraina, di gran lunga la quota maggiore tra tutti i paesi fornitori.

L'ottima performance del vino italiano si registra nonostante una leggera contrazione delle importazioni complessive di vino in Ucraina: tra gennaio e aprile 2026, infatti, l'Ucraina ha importato vino per un valore di 49,99 milioni di euro, registrando un modesto calo dell'1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La Francia si è confermata il secondo fornitore, con esportazioni in crescita del 4,22% a 8,40 milioni di euro e una quota di mercato del 16,8%, seguita dalla Spagna con 6,26 milioni di euro (+3,02%; quota di mercato del 12,53%). La Georgia ha mantenuto una presenza importante sul mercato, fornendo vino per un valore di 3,74 milioni di euro (-2,94%; 7,48%).

Tra i fornitori in più rapida crescita, la Nuova Zelanda ha aumentato le spedizioni del 25,57% a 2,00 milioni di euro (4,01%). L'Austria ha registrato una crescita significativa, con esportazioni in aumento del 51,9% a 144.933 euro, mentre l'Ungheria ha registrato un'espansione considerevole del 1383,79% a 37.454 euro. Anche la Slovenia ha registrato un aumento, raggiungendo i 28.867 euro di esportazioni.

Al contrario, alcuni fornitori tradizionali hanno subito un calo: le importazioni dalla Germania sono diminuite dell'11,94% a 1,92 milioni di euro (3,85%), mentre quelle dal Portogallo sono calate del 14,32% a 1,71 milioni di euro (3,43%). Anche altri esportatori, tra cui Stati Uniti, Sudafrica, Argentina e Moldavia, hanno registrato volumi inferiori.

Nel complesso, il mercato vinicolo ucraino all'inizio del 2026 ha continuato a dimostrare una domanda resiliente di vini europei importati e di alta qualità, con l'Italia che ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leadership e rafforzato la sua presenza tra i consumatori ucraini.