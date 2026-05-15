Oiv, l'industria del vino si mostra "resiliente" (ma soffre)

Si chiudono domani 16 maggio nella città di Yinchuan, nella regione del Ningxia (RPC), i lavori del 47° Congresso mondiale della vite e del vino e la 24ª Assemblea Generale dell’Organizzazione internazionale della Vite e del Vino (OIV), l'organizzazione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico,punto di riferimento mondiale per il settore vitivinicolo. Oggi l’OIV comprende 51 Stati membri, paesi produttori e consumatori di uva edi vino, e rappresenta il 90% della superficie vitata mondiale, l’88% della produzione mondiale di vino e il 75% del consumo mondiale di vino.

Organizzzati su invito del Governo della Repubblica Popolare Cinese, i due convegni si sono svolti all’insegna del tema "Definire nuovi paradigmi per il settore vitivinicolo mondiale: trasformarsi per affrontare le sfide, innovare per stimolare la vitalità e puntare sulla sostenibilità per costruire un futuro comune". L'evento ha riuntio oltre 500 esperti per valutare, discutere eapprovare per consenso le risoluzioni su temi riguardanti: viticoltura e uva da tavola, enologia e metodi di analisi, diritto ed economia della vite e del vino e sicurezza e salute dei consumatori.

Il direttore generale dell'OIV, John Barker, ha dichiarato: “negli ultimi anni, il settore vitivinicolo si è adattato alle sfide climatiche,economiche e sociali. Nel 2025, le tensioni commerciali legate alle politichetariffarie hanno rappresentato un ulteriore fattore di pressione esterna cheproduttori, esportatori e operatori della filiera hanno dovuto affrontare".

"Nel complesso - sottolinea Barker - il settore sta dimostrando la propria resilienza, sia nella ricercadi nuove opportunità di mercato sia nell’adeguamento della capacità produttivain linea con la domanda. Il commercio e il valore dei prodotti rimangono solidi ei recenti accordi commerciali bilaterali o multilaterali contribuiranno a creare condizioni positive per i mercati in evoluzione".

Adeguamento dei vigneti a livello mondiale





La superficie vitata globale è diminuita dello 0,8% nel 2025, attestandosi a 7 milioni di ettari (circa 17,3 milioni di acri), segnando il sesto anno consecutivo di contrazione. Nell'Unione Europea (UE), la superficie vitata è diminuita dell'1,6%, raggiungendo 3,2 milioni di ettari, pari al 45% della superficie vitata mondiale totale. Tale calo è legato ai sussidi per l'estirpazione dei vigneti, principalmente in Francia (740.000 ettari, -4,4%) e Spagna (919.000 ettari, -1,3%), in quanto il settore si adegua alle esigenze del mercato. Dopo una certa crescita nel 2024, l'Italia ha registrato una leggera contrazione dello 0,3%, portando la superficie vitata totale a 726.000 ettari.





Erosione dei consumi globali



Il consumo globale di vino nel 2025 ha raggiunto una stima di 208 milioni di ettolitri, con una diminuzione del 2,7%. Tale calo si inserisce in una tendenza più ampia di contrazione dei volumi globali, diminuiti del 14% dal 2018. In diversi mercati maturi, l'evoluzione degli stili di vita, il cambiamento delle abitudini sociali e i cambiamenti generazionali continuano a rimodellare il comportamento dei consumatori. Contemporaneamente, il settore vitivinicolo si trova ad affrontare pressioni esterne quali tensioni geopolitiche, interruzioni commerciali e forze inflazionistiche che hanno eroso il potere d'acquisto dei consumatori.



I dati regionali rivelano che i cali più significativi si sono verificati in Cina (-13%), Paesi Bassi (-12,7%). L'Italia secondo mercato del vino nell'UE e terzo a livello mondiale, ha registrato un calo significativo nei consumi: -9,4% a 20,2 milioni di ettolitri, tornando ai livelli pre-covid. Anche i principali mercati del vino hanno registrato flessioni, con la Francia che ha subito un calo del 3,2%, la Germania del 4,3% e il Regno Unito del 2,4%. Al contrario, il Brasile ha registrato un surplus sostanziale del 41,9%, mentre Austria (+6%), Romania (+11%), Giappone (+6,7%) e Repubblica Ceca (+5,4%) hanno riportato una crescita dei consumi.

Mercati in difficoltà



La riduzione dei consumi ha coinciso con un aumento dei prezzi medi in tutto il settore: l'indebolimento della domanda in diverse regioni chiave ha influenzato in modo sostanziale i flussi commerciali e i valori. Le esportazioni globali di vino sono diminuite del 4,7%, attestandosi a 94,8 milioni di ettolitri, proseguendo un trend negativo iniziato nel 2022. Il valore totale delle esportazioni ha raggiunto i 33,8 miliardi di euro, in calo del 6,7% rispetto al 2024 e al di sotto della media quinquennale.

Calo generalizzato in tutte le categorie

Nonostante l'aumento dei costi di produzione e dei salari, il prezzo medio di esportazione è diminuito del 2,1%, raggiungendo 3,56 euro al litro. Pur con questo calo, la media attuale rimane superiore del 24% rispetto ai livelli pre-pandemia, mantenendosi su una soglia storicamente elevata.



I vini imbottigliati, definiti come contenitori di capacità inferiore a due litri, rappresentano il 51,1% dei volumi commercializzati a livello globale e il 66,4% del valore totale. Il prezzo medio di una bottiglia si è attestato a 4,53 euro, in calo del 3,3% rispetto al 2024 e il primo calo di questo tipo dal 2020.



Anche il vino spumante ha subito una flessione, con volumi in diminuzione del 2,7% e valore in calo del 6,1%, mentre il prezzo medio di esportazione è sceso a 7,54 euro al litro.



I prodotti bag-in-box, che l'OIV definisce come contenitori da due a dieci litri, rappresentano il 3,6% del volume totale e il 2% del valore totale delle esportazioni. Nonostante la loro popolarità, questa categoria ha registrato un calo del 5% in volume e del 4,8% in valore, sebbene il prezzo di esportazione sia rimasto relativamente stabile a 1,89 euro al litro.



La categoria del vino sfuso rimane il secondo segmento per volume, con il 34% delle esportazioni totali: la categoria ha registrato un calo del 5,3% in valore, con un prezzo medio di esportazione pari a 0,75 euro al litro, in diminuzione dell'1,5%.



Esportazioni in difficoltà



Tra i principali esportatori, la performance si è rivelata più debole nel 2025, caratterizzata da una significativa incertezza in diverse regioni. Sia gli esportatori dell'Unione Europea che quelli dell'emisfero australe hanno registrato una contrazione degli scambi, sebbene Portogallo e Nuova Zelanda si siano distinti come notevoli eccezioni al trend negativo.



Nel 2025, l'Italia ha esportato 21 milioni di ettolitri, in calo del 2%, per un valore totale di 7,8 miliardi di euro (-3,4%). Il suo principale concorrente, la Spagna, ha visto i volumi diminuire a 19,6 milioni di ettolitri (-2,2%), con un valore delle esportazioni sceso a circa 3 miliardi di euro (-3,9%). La Francia, leader mondiale nell'esportazione di vino in termini di valore e patria dello Champagne, ha registrato il terzo volume più elevato con 12,5 milioni di ettolitri (-2,3%), mentre il valore totale delle esportazioni è sceso a 11,2 miliardi di euro (-3,7%).



Minori importazioni nei mercati chiave



La maggior parte dei principali mercati mondiali ha registrato un calo della domanda dei consumatori e un calo delle importazioni nel 2025, tuttavia sono emersi segnali di resilienza in specifiche categorie e territori. Gli Stati Uniti hanno importato il 2% in meno, pari a 12 milioni di ettolitri, e speso l'11,6% in meno, per un valore di 5,5 miliardi di euro. Nonostante questi cali, il Paese rimane il maggiore importatore mondiale di vino in termini di valore.

Nel 2025, le importazioni italiane di vino sono scese a 2,3 milioni di ettolitri (-10,2%/2024), mentre il valore delle importazioni è rimasto sostanzialmente stabile a 607 milioni di euro (+0,6%/2024). Tutte le categorie hanno registrato cali sia in volume che in valore. In termini assoluti, il vino sfuso ha registrato il calo maggiore in volume, pari a 308 mila ettolitri (-17,0%/2024), mentre il vino spumante ha registrato il calo maggiore in valore, pari a 13,8 milioni di euro (-4,8%/2024).

La Francia è rimasta il principale fornitore dell'Italia in termini di valore, nonostante un calo di 12,4 milioni di euro (-3,4%/2024), mentre i suoi volumi di esportazione verso l'Italia sono aumentati di 40 mila ettolitri (+13,3%/2024). La Spagna ha mantenuto la sua posizione di principale fornitore in termini di volume, pur registrando la contrazione più marcata, con un calo delle spedizioni pari a 286.000 tonnellate (-18,2%/2024).