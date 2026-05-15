Beretta protagonista a TuttoFood

A TuttoFood 2026, il brand Fratelli Beretta, marchio di tradizione della salumeria con una leadership sul mercato e una brand awareness pari al 96%, ha presentato diverse novità: dalla linea Maestri della Bresaola con cinque nuove referenze che valorizzano tradizione, qualità delle materie prime e varietà di gusto, ai grandi classici della salumeria italiana per scoprire i prosciutti crudi DOP di Beretta e al Wuberone 50esimo, creato in occasione del cinquantesimo anniversario di Wüber.

Beretta propone le migliori linee di salumi della tradizione italiana e offre una vasta gamma di referenze, tra cui 34 eccellenze DOP e IGP commercializzate, di cui 16 prodotte in proprio. Il marchio Beretta non è solo considerato una garanzia in Italia, ma anche all’estero, in quanto l’export traina il fatturato con il 52% del totale aziendale e sta crescendo maggiormente rispetto al mercato italiano che è sostanzialmente stabile. Inoltre, nel 2025, considerando le vicissitudini del mercato globale, Beretta ha comunque chiuso il proprio anno con 1 miliardo e 190 milioni di fatturato, in crescita di circa il 2%.

Quest’anno, Beretta festeggia i 50 anni di Wüber, marchio nato dalla fusione tra “würstel” e “Beretta” e che è specializzato in würstel di alta qualità: nel 2026, Wuberone Suino ha ricevuto il titolo Top Italian Food conferito da Gambero Rosso.

In occasione del cinquantenario, Wüber lancia una referenza in edizione limitata pensata per celebrare il traguardo: una formula inedita che abbina due würstel di suino per hot dog a una bustina di WüberMayo, maionese esclusiva al gusto bacon.

Vittore Beretta, Presidente del Gruppo, commenta che: “In questi 50 anni Wüber ha saputo evolversi insieme ai consumatori, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità e anticipando i cambiamenti del mercato. La nostra filosofia resta quella di continuare a investire, innovare e porci nuovi obiettivi, senza mai considerarci arrivati”.