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Orsero: 1° trim in crescita
Risultato trainato dalla BU Distribuzione. Utile netto in calo su base annuale
Orsero chiude il primo trimestre 2026 con risultati positivi, in linea con le aspettative. I ricavi netti, pari a 389,2 milioni di euro, sono in crescita del 2,5% rispetto a 379,6 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2025, grazie all’apporto di entrambe le Business Unit. In particolare, il risultato è stato trainato dalla BU Distribuzione (+2,0% vs primo trimestre 2025), la cui politica co...
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EFA News - European Food Agency
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