L'Italia celebra vino (e Mercosur) a Wine South America

L’Italia torna in vetta alla produzione mondiale di vino e rafforza la propria presenza sui mercati internazionali, con risultati particolarmente positivi in Brasile. Nel 2025 il Paese ha prodotto 47,4 milioni di ettolitri di vino, registrando una crescita del 7,5% rispetto al 2024, quando la produzione si era fermata a 44,1 milioni di ettolitri. Secondo i dati dell’OIV (Organizzazione Internazionale dell...