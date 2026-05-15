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L'Italia celebra vino (e Mercosur) a Wine South America
In Brasile si chiude oggi la tre giorni organizzata da Ita e Veronafiere
L’Italia torna in vetta alla produzione mondiale di vino e rafforza la propria presenza sui mercati internazionali, con risultati particolarmente positivi in Brasile. Nel 2025 il Paese ha prodotto 47,4 milioni di ettolitri di vino, registrando una crescita del 7,5% rispetto al 2024, quando la produzione si era fermata a 44,1 milioni di ettolitri. Secondo i dati dell’OIV (Organizzazione Internazionale dell...
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EFA News - European Food Agency
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