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Le indicazioni geografiche motore di identità e turismo
Convegno a Imperia su: “La filosofia della Dop Economy”
L’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana è intervenuto questa mattina al convegno “La Filosofia della DOP Economy”, a Imperia. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, Carlo Siffredi, presidente del Consorzio tutela Olio Riviera Ligure DOP e dell’Associazione produttori d...
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EFA News - European Food Agency
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