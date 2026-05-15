Sigep Meets the World: prima tappa a Chicago

Parte da Chicago, il prossimo lunedì 18 maggio, Sigep Meets the World, il format di incontri firmato Italian Exhibition Group (Ieg) per promuovere la visione di Sigep World, il salone internazionale leader per Gelato, Pasticceria, Panificazione, Caffè, Cioccolato e Pizza, che a Rimini ogni anno, a gennaio, è il punto d’incontro per fare business, anticipare i trend e costruire il futuro del Foodservice d’eccellenza.

Una formula potenziata quella del tour al via la prossima settimana nei mercati più dinamici del Foodservice globale. Da qui a novembre otto tappe in quattro continenti, intrecciando business e networking nelle grandi capitali dell’Ho.Re.Ca contemporaneo: dopo gli Usa sarà la volta di Brasile, Vietnam, Giappone, Polonia, Turchia, Germania e Francia.

Chicago rappresenta il primo step di un format che promuove la portata globale di Sigep World: un ecosistema fieristico che, partendo dal cuore di Rimini, estende oggi la propria leadership mondiale con gli appuntamenti annuali di Sigep Usa a Las Vegas e Sigep Asia a Singapore, garantendo una copertura capillare dei principali flussi del Foodservice d'eccellenza.

L’appuntamento è il 18 maggio da Gene & Georgetti, storico indirizzo dell’hospitality americana nel cuore della città di Chicago. Un networking cocktail esclusivo e su invito che mira a riunire buyer, distributori e grossisti, importatori food & beverage, catene della ristorazione e Coffee shop, produttori interessati al mercato italiano e operatori specializzati nelle tecnologie e attrezzature per il Foodservice.

I lavori inizieranno alle ore 18, nel premiato locale d’ispirazione toscana in Franklin Street, nel cuore del North River, con il benvenuto della Global Exhibition Director della Divisione Food&Beverage di Ieg Ilaria Cicero e la presenza di buyer che porteranno ai colleghi presenti la propria esperienza di visita al Sigep di Rimini, e le opportunità di business e relazione che ne sono nate. Seguirà un momento conviviale in un’atmosfera rilassata per favorire lo scambio e il confronto tra i buyer presenti. Un assaggio della ospitalità italiana.

"Con l’appuntamento di Chicago", commenta Ilaria Cicero, global exhibition director della Divisione Food&Beverage di Ieg, "inauguriamo un percorso strategico di lungo respiro che nei prossimi mesi contribuirà a rafforzare una rete sempre più estesa di relazioni tra imprese, mercati e culture, e a costruirne di nuove, forte del patrimonio di competenze, conoscenze e partnership di valore di Sigep".

Nella città a stelle e strisce saranno presenti aziende protagoniste dei comparti chiave di Sigep World — Gelato, Pasticceria, Panificazione, Caffè, Cioccolato e Pizza — con ingredienti, tecnologie, attrezzature e nuovi modelli di business in grado di mettere in relazione la domanda globale con la spinta innovativa del Made in Italy. Un percorso che accompagnerà la community internazionale verso Sigep World 2027, in programma dal 23 al 27 gennaio 2027 alla Fiera di Rimini, manifestazione di riferimento mondiale per le eccellenze del Foodservice. L’edizione 2026 ha confermato la statura internazionale della manifestazione, richiamando operatori da 160 Paesi, oltre 500 top buyer da 75 nazioni, vedendo crescere in modo significativo anche la presenza delle aziende estere, con espositori provenienti da 45 Paesi.